Serie A, DIRETTA Roma-Napoli: la cronaca LIVE

Ci siamo, l’attesa è finita! Alle 20.45 c’è il fischio d’inizio di Roma-Napoli. Scontro diretto per le zone di alta classifica, la sfida tra giallorossi e partenopei dopo tanti anni viene vissuta con i capitolini che possono guardare tutti dall’alto verso il basso, ma per continuare a sognare, sarà importante fare la voce grossa anche in un big match.

Squalificato dopo la ridicola espulsione contro la Cremonese, Gian Piero Gasperini si affiderà al suo fedele vice Gritti. Dopo lo spavento di giovedì sera, gli allenatori romanisti potranno contare su Koné ed El Aynaoui, toccati duro in Europa League ma regolarmente convocati per la sfida di questa sera. Oltre ai lungo degenti De Bruyne, Gilmour e Lukaku, Antonio Conte deve fare a meno anche di Gutierrez, ma sulla stessa fascia ha recuperato Spinazzola. Asromalive.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Roma-Napoli

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante (C), Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gritti (Gasperini squalificato).

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo; Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte

ARBITRO: Davide Massa della sezione di Imperia