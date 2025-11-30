Thuram per Koné: il piano della Juve arriva alla Roma

I due centrocampisti francesi al centro di un intrigo di calciomercato tra giallorossi e bianconeri

Tutti pazzi per Manu Koné. Come se non bastassero gli interessamenti di Inter e PSG, nelle ultime ore alla lista delle corteggiatrici del centrocampista francese si sono aggiunte anche Juventus, Napoli e Newcastle. Osannato anche in Francia per le sue prestazioni con la Nazionale, il 24enne di Colombes viene valutato tra i 50 e i 60 milioni dalla Roma.

Una cifra molto più alta di quella richiesta in estate (45 milioni) che aveva già scoraggiato i nerazzurri ad agosto. Ecco perché per ogni squadra accostata al 17 giallorosso si parla del potenziale inserimento di contropartite tecniche per cercare di convincere la Roma.

Per quanto riguarda i bianconeri, anche juvelive.it parla di questa possibile ipotesi, senza tuttavia fare i nomi dei potenziali candidati da inserire in un eventuale scambio. Un’altra strada da percorrere, potrebbe essere quella della cessione di uno tra Manuel Locatelli e Khepren Thuram per incamerare le risorse necessarie da girare alla Roma.

Tutti pazzi per Koné, dunque. Anche Gian Piero Gasperini e il club giallorosso che non hanno alcuna intenzione di rinunciare al proprio pilastro a gennaio, a men che non arrivi una proposta davvero irrinunciabile dall’estero.