I due centrocampisti francesi al centro di un intrigo di calciomercato tra giallorossi e bianconeri

Tutti pazzi per Manu Koné. Come se non bastassero gli interessamenti di Inter PSG, nelle ultime ore alla lista delle corteggiatrici del centrocampista francese si sono aggiunte anche Juventus, Napoli e Newcastle. Osannato anche in Francia per le sue prestazioni con la Nazionale, il 24enne di Colombes viene valutato tra i 50 e i 60 milioni dalla Roma.

Koné in azione in Juventus-Roma
Thuram per Koné: il piano della Juve arriva alla Roma (Ansa Foto) – asromalive.it

Una cifra molto più alta di quella richiesta in estate (45 milioni) che aveva già scoraggiato i nerazzurri ad agosto. Ecco perché per ogni squadra accostata al 17 giallorosso si parla del potenziale inserimento di contropartite tecniche per cercare di convincere la Roma.

Per quanto riguarda i bianconeri, anche juvelive.it parla di questa possibile ipotesi, senza tuttavia fare i nomi dei potenziali candidati da inserire in un eventuale scambio. Un’altra strada da percorrere, potrebbe essere quella della cessione di uno tra Manuel Locatelli e Khepren Thuram per incamerare le risorse necessarie da girare alla Roma.

Tutti pazzi per Koné, dunque. Anche Gian Piero Gasperini e il club giallorosso che non hanno alcuna intenzione di rinunciare al proprio pilastro a gennaio, a men che non arrivi una proposta davvero irrinunciabile dall’estero.

