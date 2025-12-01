Lesione grave, torna nel 2026: salta Juventus-Roma

Infortunio pesantissimo e nuova lunga assenza in attacco, rischia l’operazione

Complici una prestazione deludente e un arbitraggio a tratti discutibile, la Roma ha perso un altro scontro diretto stagionale per 0-1, dopo quelli contro l’Inter e contro il Milan.

Una sconfitta che ha fatto scivolare i giallorossi dal primo al quarto posto, anche se la vetta della classifica dista solamente un punto. Tra infortuni e scarsa prolificità, l’attacco romanista ha ancora una volta fornito una prestazione horror, rendendo vana ogni speranza di rimonta.

A proposito di attaccanti e di infortuni, non se la passa certo meglio la Juventus, che ha perso Dusan Vlahovic nella sfida contro il Cagliari. Dopo gli esami strumentali, da Torino è arrivato il comunicato ufficiale del club, con tempi di recupero che saranno di circa 2-3 mesi e un incubo operazione incombente:

“Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate”.