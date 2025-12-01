Nuovo scambio in Serie A: così la Roma lo soffia all’Inter | ASRL

I giallorossi provano lo sprint decisivo per beffare i nerazzurri e hanno un asso nella manica

Archiviato lo scontro diretto per lo scudetto contro il Napoli, la Roma avrà una settimana intera per preparare la trasferta in casa del Cagliari. Oltre alle vicende di campo, a tenere banco in casa giallorossa sono anche le dinamiche di calciomercato.

Avversarie in campionato per le zone alte della classifica, Inter e Roma potrebbero incrociare le proprie lame anche sull’insidioso terreno del mercato. E no, non stiamo parlando delle solite voci sull’interessamento Manu Koné e di potenziali scambi con Davide Frattesi.

Non solo Inter, Roma vigile su Giovane

Le due dirigenze, infatti, condividono anche diversi obiettivi, un po’ in ogni settore del campo. Per quanto riguarda l’attacco, ormai da settimane si parla di contatti concreti tra Piero Ausilio e il nuovo entourage di Giovane, ma secondo quanto appreso da Asromalive.it, la Roma non è rimasta a guardare.

Il Verona, dal canto suo, complice anche la pessima situazione in classifica, potrebbe essere costretto a cessioni dolorose già a gennaio e potrebbe prendere in considerazione offerte da 15-20 milioni di euro per l’ex Corinthians.

Il 22enne ha offerte anche dall’estero, ma pur di approdare in Serie A, l’anno scorso ha accettato di passare quasi un’intera stagione fuori squadra, lasciando il club paulista a zero. Proprio questo aspetto, a gennaio potrebbe far pendere la bilancia dalla parte della Roma.

In giallorosso, infatti, Giovane avrebbe altissime probabilità di giocare titolare, mentre in nerazzurro sarebbe chiuso da quattro punte di livello come Lautaro, Thuram, Esposito e Bonny.

L’ostacolo per i capitolini è rappresentato dal prezzo, ma Frederic Massara potrebbe giocarsi la carta Tommaso Baldanzi, vicinissimo all’Hellas la scorsa estate e assistito dallo stesso agente di Giovane: Giuseppe Riso.