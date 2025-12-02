Calciomercato Roma, De Rossi non molla: nuovo scambio

L’ex allenatore romanista vuole il suo pupillo al Genoa e prende quota l’ipotesi di uno scambio con i capitolini

Due pareggi e una vittoria: è questo l’ottimo score di Daniele De Rossi da quando è diventato allenatore del Genoa. In attesa del grande ritorno allo Stadio Olimpico per sfidare la sua Roma il 29 dicembre, lo storico capitano giallorosso sta già studiando con la dirigenza ligure le giuste mosse per rinforzare la rosa.

Al tecnico ostiense piacciono diversi calciatori allenati durante la sua esperienza romanista. Due su tutti: Tommaso Baldanzi e Niccolò Pisilli. Sul fantasista toscano, prima dell’esonero DDR stava lavorando per trasformarlo anche in mezzala offensivo, mentre il centrocampista romano è sempre stato un profilo apprezzato.

Secondo Matteo Moretto, su espressa richiesta di De Rossi, il club ligure sta puntando con forza ad ottenere Pisilli in prestito. Con El Aynaoui in Coppa d’Africa, la Roma per gennaio aveva già pensato di ingaggiare un nuovo centrocampista ed è per questo che per lasciar partire il 61 giallorosso, Frederic Massara potrebbe provare a impostare in maniera concreta uno scambio di prestito con Morten Frendrup, provando a soffiare il giocatore all’Inter.