La Roma torna su Nusa: sfida a due big italiane

Sogno del mercato estivo, l’esterno norvegese torna di moda anche per gennaio: la situazione

Letale sia all’andata che al ritorno contro l’Italia, Antonio Nusa sta facendo fatica a replicare con la maglia del Lipsia le grandi prestazioni fatte con la Norvegia. In tredici apparizioni complessive in stagione, l’attaccante esterno ha messo a referto solamente un gol e un assist.

Sotto contratto con il club tedesco fino al 30 giugno del 2029, tra gennaio e la prossima estate il 20enne di Langhus sarà sicuramente uno dei nomi più caldi del calciomercato e secondo Ekrem Konur ci sono già diverse squadre interessate al calciatore.

L’esperto di mercato turco, oltre a Barcellona, Tottenham e Liverpool, prefigura un possibile triello di mercato tutto italiano. Oltre alla Roma, infatti, anche Inter e Napoli sarebbero sulle tracce del ragazzo. I nerazzurri avrebbero individuato il calciatore come potenziale alternativa ad Ademola Lookman, inseguito a lungo e invano la scorsa estate. I partenopei, invece, sembrano già abbastanza coperti sugli esterni, dove posso contare su Lang, David Neres, Politano ed Elmas.