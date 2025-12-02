Roma, nuovo attaccante in saldo: ha già salutato i compagni | ASRL

Emerge un nome nuove per rinforzare il reparto offensivo della squadra giallorossa

Da Joshua Zirkzee a Fabio Silva, passando per Mathys Tel e Franculino, il casting per il nuovo attaccante si fa sempre più ricco di nomi in casa Roma. Ancora a digiuno in un big match, il reparto offensivo giallorosso ha fallito anche l’esame Napoli.

Per completare a dovere la rosa, Gian Piero Gasperini vorrebbe ricevere da Frederic Massara un attaccante esterno e un centravanti, ma ogni manovra di mercato dovrà parametrarsi con risorse economiche che non sembrano autorizzare voli pindarici, almeno nell’immediato.

Calciomercato Roma, offerto Werner

Le esigenze di mercato dei giallorossi sono note a tutti e ormai da settimane diversi intermediari stanno proponendo profili offensivi alla dirigenza capitolina. Molti di essi sono calciatori scontenti nelle loro attuali squadre o in scadenza di contratto il 30 giugno del 2026.

Uno dei nomi proposti risponde ad entrambe le caratteristiche. Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, negli ultimi giorni sulle scrivanie di Trigoria è arrivato anche il dossier di Timo Werner, vicino al Napoli l’anno scorso e ora obiettivo concreto soprattutto dell’Inter Miami. In grado di giostrare sia sulla fascia che al centro dell’attacco, l’ex Chelsea ha giocato solamente un minuto in Bundesliga e ha già informato il Lipsia di voler lasciare il club a gennaio.

A sei mesi dalla scadenza, il costo del cartellino non dovrebbe rappresentare un grande problema, ma pur non escludendo a prescindere un’eventuale offerta, la pista Werner non convince al 100% a Trigoria, sia per dubbi di carattere tecnico e atletico, sia per lo stipendio da circa 6,5 milioni di euro, bonus inclusi.