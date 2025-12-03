Calciomercato, lo scambio con l’Inter allontana la Roma

Ancora una volta, le strade di giallorossi e nerazzurri sono destinate ad incrociarsi durante il mercato di gennaio

Stessi punti in classifica (27), stesso numero di sconfitte in campionato (4) e stesso numero di pareggi (0). Sin qui, l’unica differenza reale tra Inter e Roma è rappresentata dallo scontro diretto, vinto per 1-0 dai nerazzurri allo Stadio Olimpico, e dalla prolificità agli antipodi delle due squadre: 28 reti interiste e appena 15 giallorosse.

In lotta per un piazzamento in Champions League e forse anche per qualcosa di più, spesso i due club hanno sfruttato le sessioni di calciomercato per fare trattative tra di loro o per farsi la guerra per obiettivi condivisi e anche il futuro prossimo potrebbe non sottrarsi a questa tradizione.

Scambio in Serie A: l’Inter brucia la Roma

Tra gennaio e la prossima estate, le due squadre avranno bisogno di rinforzi anche sulle fasce e condividono l’interesse per un profilo molto interessante in Serie A: Idrissa Touré. Il 27enne del Pisa si sta rivelando come uno degli interpreti del ruolo più affidabili del campionato, collezionando un gol e un assist in undici presenze.

Il tedesco nelle scorse settimane è stato accostato anche a Napoli e Roma, ma nelle ultime ore sta emergendo con forza la candidatura dell’Inter che ha bisogno di un vice Dumfries più credibile rispetto alla delusione Luis Henrique. Per arrivare a dama, i nerazzurri hanno una o due carte da giocarsi.

La prima è rappresentata da Valentin Carboni. L’argentino sta trovando poco spazio al Genoa e Ausilio e Marotta potrebbero decidere di mandarlo altrove per farlo giocare. La seconda riguarda invece un calciatore già presente nella rosa toscana.

Stiamo parlando di Ebenezer Akinsanmiro, arrivato all’ombra delle Torre con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Da Milano potrebbero decidere di lasciare il calciatore al Pisa in un eventuale scambio con Touré per bruciare la concorrenza delle altre pretendenti, Roma compresa.