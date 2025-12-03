Non solo Vlahovic, operazione UFFICIALE: salta Juve-Roma

Tegola pesante per un altro giocatore, destinato a saltare il big match del 20 dicembre

Juventus-Roma perde un altro protagonista. Dopo il grave infortunio di Dusan Vlahovic, costretto ad almeno tre mesi di stop e, forse, all’operazione chirurgica, un altro calciatore sarà costretto ad almeno un mese e mezzo di stop.

Infortunatosi nella sfida di ieri contro l’Udinese, Federico Gatti in seguito a un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro si è sottoposto agli esami strumentali di rito che hanno evidenziato “una lesione del menisco mediale, tale da rendere necessario un intervento chirurgico che verrà eseguito nei prossimi giorni”.

Il difensore centrale era rientrato da poco, ma ora sarà costretto a saltare diversi big match, compreso quello contro la squadra giallorossa in programma il 20 dicembre a Torino. In attesa di rinforzi dal mercato, Luciano Spalletti potrebbe continuare a schierare Koopmeiners in difesa.