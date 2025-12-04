Nuovo bomber Roma: ecco perché l’ultimo nome è da brividi

Continua il toto attaccante in casa giallorossa, ecco perché l’ultimo profilo non va bene

L’attacco dalle polveri bagnate ha rappresentato una pesante zavorra per la Roma, soprattutto nei big match contro Inter, Milan e Napoli, persi tutti per 0-1. Che la rosa di Gian Piero Gasperini abbia bisogno di un’ala sinistra e di un centravanti non è affatto un mistero e tra piste reali e semplici accostamenti sono già molti i nomi finiti in orbita giallorossa.

Il profilo che piace più di tutti è quello di Joshua Zirkzee, ma a Trigoria stanno studiando la fattibilità dell’operazione tra cifre del riscatto, ingaggio e commissioni. Giovane, Fabio Silva e Mathys Tel sono nomi che piacciono sicuramente, ma nelle ultime ore è emerso un nome nuovo, non certo destinato a infiammare gli entusiasmi dei tifosi.

Roma su Nketiah, media gol da incubo

Secondo Leggo e La Gazzetta dello Sport, la Roma sarebbe anche sulle tracce di Eddie Nketiah. L’attaccante del Crystal Palace è chiuso da uno scatenato Mateta e ha sin qui collezionato solo 189 minuti in 7 presenze in campionato, collezionando un gol, 3 presenze e 1 gol in Conference League e 1 presenza in Carabao Cup.

presenze in Premier League 152

23 gol e 10 assist in Premier League

contratto fino al 30 giugno 2029

Non una novità per il 26enne inglese, che in carriera non ha mai sfondato il tetto dei 5 gol in un solo campionato da calciatore di prima squadra. Assistito dagli stessi agenti di Sancho e George, Nketiah può rappresentare un’occasione a buon mercato, ma non sembra certo quel calciatore in grado di spostare gli equilibri offensivi della Roma.