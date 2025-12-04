Vendetta Roma: asso nella manica e addio Napoli

Dopo la sconfitta in campionato, la squadra giallorossa è prova a riscattarsi in sede di calciomercato

Arrivata anche in seguito ad un episodio arbitrale molto dubbio, la sconfitta di domenica sera contro il Napoli ha rappresentato la terza sconfitta in scontri diretti per le zone di alta classifica. La Roma ha dovuto ancora una volta ingoiare un boccone amaro, ma la vendetta, si sa, è un piatto che va servito freddo.

Vendetta sportiva, ovviamente, che potrebbe arrivare sullo scivoloso terreno del calciomercato. Detto che i partenopei rischiano limitazioni importanti al mercato dalla FIGC, l’esigenze mercatare di Antonio Conte potrebbero entrare in rotta di collisione con quelle di Gian Piero Gasperini.

L’emergenza più grande a Castel Volturno riguarda ovviamente il centrocampo, ma il tecnico salentino vorrebbe colmare anche delle lacune sulla fascia destra. In tal senso, secondo Ekrem Konur gli azzurri sarebbero pronto ad entrare in rotta di collisione per Idrissa Touré con l’Inter, ma non solo.

L’esterno tedesco piace da tempi non sospetti anche alla Roma che, in caso di cessione di Angelino e visto l’ottimo rendimento di Wesley a sinistra, già a gennaio potrebbe aver bisogno di un rinforzo a destra. Per battere la concorrenza di campani e lombardi, Frederic Massara potrebbe avere un asso nella manica in Tommaso Baldanzi, obiettivo di mercato del Pisa molto concreto.