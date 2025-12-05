Calciomercato Roma, trattativa avviata per Pellegrini: resta in Serie A

Il numero 7 giallorosso è in scadenza di contratto a giugno 2026 e fa gola a molti

Atleticamente rinato grazie alla cura Gian Piero Gasperini, Lorenzo Pellegrini ha sfruttato il mancato acquisto di un’ala sinistra per ritagliarsi spazi importanti in quella zona del campo, realizzando tre gol e un assist in questo avvio di stagione.

Le buone prestazioni del numero 7 giallorosso hanno suscitato le attenzioni di alcuni club italiani e stranieri, ma non hanno ancora persuaso la dirigenza della Roma a proporre offerte ufficiali per il rinnovo di contratto, visto anche l’elevato ingaggio da circa 6 milioni di euro bonus inclusi.

In scadenza il 30 giugno del 2026, l’ex Sassuolo può rappresentare un’occasione ghiotta in sede di calciomercato, soprattutto per quelle squadre con la coperta corta a centrocampo. La Juventus è sicuramente una di queste, ma la priorità di Luciano Spalletti risiede soprattuto nella figura di un regista classico.

Ecco perché, come l’anno scorso, la pretendente più credibile resta il Napoli. Alle prese con i gravi infortuni di Anguissa, Gilmour e de Bruyne, Antonio Conte aveva individuato in Kobbie Mainoo il rinforzo ideale, ma sin qui il Manchester United non apre alla formula del prestito. E così, secondo Il Mattino, il tecnico salentino e il ds Giovanni Manna avrebbero deciso di virare nuovamente su Pellegrini.

Il quotidiano partenopeo parla di trattative già avviate. D’altronde, vale la pena ricordarlo, nel gennaio del 2025 Napoli e Roma avevano raggiunto un principio d’accordo per una cifra attorno ai 15 milioni di euro tra prestito e riscatto, ma il gol contro la Lazio fece cambiare idea al giocatore, che decise di non lasciare più i giallorossi.