Ginocchio ko e incubo operazione: salta la Roma

La Serie A perde un altro protagonista per diversi mesi dopo l’ennesimo infortunio stagionale

Non solo Federico Gatti e Dusan Vlahovic (operati ieri e ai box rispettivamente per un mese e mezzo e tre mesi e mezzo): anche un altro calciatore si è infortunato gravemente e salterà la sfida contro la Roma.

Mai come questa stagione, tra infortuni traumatici e lesioni muscolari, la Serie A continua a perdere protagonisti di settimana in settimana e l’ultimo infortunio grave si è riscontrato durante la tre giorni di Coppa Italia.

Entrato all’85esimo della sfida contro il Napoli, Mattia Felici ha calciato il suo rigore con il ginocchio rotto. In attesa di ulteriori esami questa mattina, secondo ‘SOS Fanta’, il giocatore del Cagliari ha riportato la rottura del legamento crociato e verrà operato nelle prossime ore. Anche ‘tuttocagliari.net’, nel riferire di un trauma distorsivo da valutare nella giornata odierna, parla comunque di una sospetta lesione del crociato.