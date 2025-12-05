Infortunio grave e addio Roma? L’annuncio è appena arrivato

Ginocchio ko e assenza di diversi mesi: cambia tutto sul calciomercato giallorosso

Come accade sempre in ogni stagione, oltre che dalle necessità e dalle strategie societarie, le scelte sul calciomercato di gennaio vengono condizionate anche dagli infortuni e dai mal di pancia di alcuni calciatori. Il primo aspetto, in particolare, costringerà squadre come Juventus e Napoli a rivedere i propri piani visti i gravi infortuni di Dusan Vlahovic, Zambo Anguissa, Gilmour e Kevin de Bruyne.

Anche se non riguardante la Roma in modo diretto, c’è una lesione grave al ginocchio che potrebbe influire con forza sul mercato giallorosso. Infortunatosi nel turno infrasettimanale contro l’Aston Villa, l’attaccante del Brighton, Stefanos Tzimas dovrà stare fuori per diversi mesi. Ad annunciarlo è stato l’allenatore dei Seagulls, Fabian Hurzeler, che ha anche risposto ad una domanda sul possibile rientro anticipato di Evan Ferguson, ceduto in prestito ai giallorossi.

“Dobbiamo vedere gli ultimi esami, ma sì, direi che sarà fuori diversi mesi. Il rientro dei giocatori in prestito? Vedremo quando arriva gennaio come proveremo a migliorare la squadra, quali cambiamenti vogliamo fare, ma mancano ancora diverse settimane. Ora dobbiamo trovare soluzioni con i giocatori che abbiamo e credo che la squadra sia buona abbastanza per trovare ottime soluzioni”.

Dichiarazioni diplomatiche che, tuttavia, non escludo lo scenario di un’interruzione del prestito di Ferguson, che era stato già paventato nelle scorse settimane visto lo scarso rendimento dell’irlandese nella Capitale.