La Roma è già un ricordo: ecco il sostituto di Raspadori

L’ex attaccante del Napoli è un obiettivo dei giallorossi, così come il suo possibile sostituto

Dopo essere stato seguito da Gian Piero Gasperini sia lo scorso gennaio all’Atalanta, sia in estate alla Roma, il nome di Giacomo Raspadori è tornato di moda in ottica giallorossa negli ultimi giorni. In grado di giocare in tutti i ruoli dell’attacco (ala, seconda punta e prima punta di movimento), l’ex giocatore del Napoli non ha sin qui lasciato il segno nei primi mesi all’Atletico Madrid.

Un gol, due assist e 291 minuti giocati in undici presenze complessive: è questo il magro bottino del 25enne di Bentivoglio che vedrebbe di buon occhio un trasferimento in giallorosso, convinto di poter trarre solo giovamento da un allenatore come Gasp, dopo la grande crescita atletica e tattica conosciuta già con Conte.

Due obiettivi della Roma al posto di Raspadori all’Atletico

E l’Atletico Madrid? Il colchoneros non escludono a prescindere una partenza invernale di Jack, consapevoli che per non rischiare di fare minusvalenza molto probabilmente dovranno prendere in considerazione solamente trasferimenti in prestito, soprattutto in Italia.

I biancorossi hanno pagato 22 milioni più bonus in estate, ma a riprova di una possibile cessione, ci sono anche le notizie provenienti dalla Spagna sui tanti attaccanti esterni e centrali finiti nei radar dell’Atletico. In queste ore, ad esempio, fichajes.net ha rilanciato l’interessamento della dirigenza iberica per Eguinaldo. Il brasiliano dello Shakhtar costa almeno 15 milioni e piace anche alla Roma che, tuttavia, a gennaio non può tesserare altri calciatori extracomunitari.

Secondo Ekrem Konur, invece, l’Atletico sarebbe sulle tracce di Yuri Alberto del Corinthians, che già dalla scorsa estate è stato trattato da Frederic Massara, in contatto con l’agente del brasiliano anche nel mese di novembre.