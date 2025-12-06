Colpo di scena Zirkzee: il doppio sì incastra la Roma

Così i giallorossi devono far fronte ad un vero e proprio ribaltone: l’attaccante olandese ago della bilancia

Animata dal desiderio di ritrovare subito la rotta in campionato in una trasferta comunque insidiosa come quella di Cagliari, la Roma si interroga anche sulle prossime mosse di calciomercato. Non sono pochi, infatti, i reparti finiti sotto la lente di ingrandimento dell’area tecnica giallorossa, a caccia di occasioni con cui garantire il decisivo salto di qualità.

Tra i profili finiti nel mirino di Massara – non è un mistero – c’è anche quel Joshua Zirkzee per il quale è stato avviato molto più di qualche timido sondaggio esplorativo. Con lo United molto più propenso ad accettare la formula del prestito rispetto a qualche mese fa, la Roma sta infatti provando a capire i reali margini di manovra.

Sull’ex centravanti del Bologna, però, sono diversi i club disposti a far saltare il banco; non ultimo proprio l’Everton dei Friedkin visto che anche i Toffees si preparano a rinnovare il proprio ventaglio offensivo. Tuttavia, le novità non sono finite qui.

Calciomercato Roma, Mbeumo e Diallo in Coppa d’Africa: cambia il futuro di Zirkzee?

Come riferito da Football Insider, non è escluso che Zirkzee decida di ritornare sui suoi passi chiudendo la stagione allo United viste le sempre più imminenti partenze di Mbeumo e Diallo per la Coppa d’Africa.

Il che, unite alle difficoltà evidenziate da Sesko in questa prima parte di stagione, garantirebbe interessanti spiragli di minutaggio all’olandese che comunque non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

Ad ogni modo, finito nella lista dei desideri (anche) del West Ham, il classe 2001 avrebbe fatto cambiare idea ad Amorim che, stregato dagli ottimi segnali lanciati dal suo centravanti contro il Crystal Palace, sarebbe pronto a consegnargli le chiavi dell’attacco con più regolarità. Staremo a vedere cosa succederà.