Dalla Roma alla Juve: ecco il sostituto di Vlahovic

Luciano Spalletti ha scelto l’attaccante che non dovrà far rimpiangere il serbo, ai box fino a metà marzo

“Se Atene piange, Sparta non ride”. Questa storica massima sembra rappresentare molto bene il rendimento degli attaccanti della Juventus e della Roma. Se Dovbyk (2) e Ferguson (1) hanno collezionato appena 3 gol complessivi in Serie A, non hanno fatto molto meglio David (1), Openda (0) e Vlahovic (3) con 4 reti totali in campionato.

Dalla Roma alla Juve: ecco il sostituto di Vlahovic

L’attaccante serbo, per giunta, si è dovuto operare per una grave lesione muscolare e tornerà solamente a metà marzo. Proprio questa assenza, congiuntamente allo scarso rendimento delle altre punte, ha suggerito a Luciano Spalletti di chiedere alla propria dirigenza di monitorare anche il mercato degli attaccanti a gennaio.

Una richiesta che potrebbe provocare uno scontro frontale con i giallorossi, visto che Frederic Massara sta cercando rinforzi offensivi per accontentare le richieste di Gian Piero Gasperini. Tra i tanti profili sondati in queste settimane, c’è anche quello di Giacomo Raspadori.

Calciomercato Roma, Juve su Raspadori

Un nome che, secondo Ekrem Konur, stuzzica anche il suo ex allenatore Spalletti, desideroso di tornare a lavorare con l’ex Sassuolo dopo la vittoria dello scudetto a Napoli. I bianconeri non sarebbero tuttavia l’unico ostacolo, visto che il giornalista turco parla anche di un interessamento del Milan.

