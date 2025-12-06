Dalla Roma alla Juve: ecco il sostituto di Vlahovic

Luciano Spalletti ha scelto l’attaccante che non dovrà far rimpiangere il serbo, ai box fino a metà marzo

“Se Atene piange, Sparta non ride”. Questa storica massima sembra rappresentare molto bene il rendimento degli attaccanti della Juventus e della Roma. Se Dovbyk (2) e Ferguson (1) hanno collezionato appena 3 gol complessivi in Serie A, non hanno fatto molto meglio David (1), Openda (0) e Vlahovic (3) con 4 reti totali in campionato.

L’attaccante serbo, per giunta, si è dovuto operare per una grave lesione muscolare e tornerà solamente a metà marzo. Proprio questa assenza, congiuntamente allo scarso rendimento delle altre punte, ha suggerito a Luciano Spalletti di chiedere alla propria dirigenza di monitorare anche il mercato degli attaccanti a gennaio.

Una richiesta che potrebbe provocare uno scontro frontale con i giallorossi, visto che Frederic Massara sta cercando rinforzi offensivi per accontentare le richieste di Gian Piero Gasperini. Tra i tanti profili sondati in queste settimane, c’è anche quello di Giacomo Raspadori.

Un nome che, secondo Ekrem Konur, stuzzica anche il suo ex allenatore Spalletti, desideroso di tornare a lavorare con l’ex Sassuolo dopo la vittoria dello scudetto a Napoli. I bianconeri non sarebbero tuttavia l’unico ostacolo, visto che il giornalista turco parla anche di un interessamento del Milan.