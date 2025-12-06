Ds e allenatore esonerati: terremoto prima della Roma

Caos totale in Serie A, con due protagonisti che rischiano davvero tutto nel mese di dicembre

A fine dicembre, la Roma affronterà due squadre che hanno cambiato allenatore, vedendola per giunta contro due ex come Luciano Spalletti (il 20 dicembre) e Daniele De Rossi (il 29 dicembre). A inizio gennaio (il 3), toccherà poi all’Atalanta di Raffaele Palladino, ma le sfide contro Juve, Genoa e nerazzurri potrebbero non essere le uniche con un nuovo allenatore in panchina.

Eh già, perché tra risultati deludenti e frizioni con le proprietà, ci sono almeno altre tre panchine che rischiano di cambiare padrone entro la fine del 2025 e in un caso, il terremoto societario potrebbe riguardare anche il ruolo di direttore sportivo.

Stiamo parlando del Torino che non vince da cinque giornate. Reduce dalla batosta contro il Como (1-5) e dalla sconfitta in casa del Lecce, Marco Baroni è finito sulla graticola e le sfide contro Milan, Cremonese e Sassuolo saranno decisive per il suo futuro. L’ex Lazio è una bestia nera di Gian Piero Gasperini (0 vittorie negli ultimi quattro incontri), ma non è l’unico a rischiare il posto.

Secondo Tuttosport, infatti, nel mirino di Urbano Cairo sarebbe finito anche Davide Vagnati. Sul banco degli imputati c’è, infatti, anche l’operato sul calciomercato del direttore sportivo granata e non è escluso che prima della doppia sfida contro la Roma (13 gennaio in Coppa Italia e 18 gennaio in campionato), il Toro possa avere un nuovo allenatore e un nuovo DS.