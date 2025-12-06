Friedkin ha scelto il nuovo bomber: 35 milioni subito

Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un sorpasso deciso che infiamma il calciomercato

A caccia di un immediato riscatto in casa del Cagliari dopo la sconfitta contro il Napoli, la Roma è attesa da un tour de force importante nel mese di dicembre, durante il quale affronterà squadre di alta classifica come Como e Juventus.

Fino a gennaio, Gian Piero Gasperini dovrà andare avanti con questa rosa che, a partire dal 16 dovrà salutare anche Neil El Ayanoui e Evan Ndicka, impegnati nella Coppa d’Africa con Marocco e Costa d’Avorio. Tornando al calciomercato, come è noto, le priorità di Gasp riguardano soprattutto l’attacco.

Friedkin scippa la Roma: Everton in pole

Un’esigenza che accomuna i giallorossi anche a un’altra squadra di proprietà dei Friedkin: l’Everton. E proprio ai Toffees sono legate le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra. Secondo ‘Team Talk’, infatti, la squadra inglese sarebbe in pole position per Yuri Alberto, obiettivo concreto di Frederic Massara già dalla scorsa estate.

La dirigenza di Liverpool ha già avviato i contatti con gli agenti del calciatore e pur di anticipare la concorrenza, che comprende anche Crystal Palace, Inter e West Ham, avrebbero stanziato un budget da 30 milioni di sterline, pari a circa 35 milioni di euro. Se confermate, queste cifre metterebbero al tappeto le speranze romaniste in un inconsueto Friedkin contro Friedkin.