Roma e Juve ribaltate: addio Thuram, ecco Koné

L’intreccio di mercato chiama direttamente in causa i bianconeri e i giallorossi: restyling totale in mediana?

In casa Roma uno dei calciatori più chiacchierati dei mesi scorsi è stato sicuramente il profilo di Manu Koné. Blindato dai giallorossi nonostante il pressing dell’Inter – che non ha mai avuto la forza di avvicinarsi alle richieste di Massara – il francese potrebbe però diventare un obiettivo concreto della Juventus in vista della sessione estiva di calciomercato.

Soprattutto se i bianconeri dovessero cedere Khephren Thuram – per il quale le sirene dalla Premier League non si sono affatto placate – non è affatto da escludere un tentativo della Juventus per la mezzala della Roma.

Un’ipotesi che – almeno a livello economico – potrebbe diventare molto più concreta soprattutto se Comolli dovesse riuscire a cedere il figlio d’arte per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Soldi che la “Vecchia Signora” – almeno in linea teorica – potrebbe immediatamente dirottare proprio su Koné, per il quale c’è già stato qualche timido abboccamento nei mesi scorsi.

Ad ogni modo, dal canto suo la Roma non ha alcuna intenzione di fare sconti e valuta la forte mezzala francese – vera e propria colonna portante dello scacchiere di Gasperini – non meno di 55-60 milioni di euro. Asticella destinata chiaramente ad alzarsi nel caso in cui si scatenasse un’asta internazionale sempre più “ventilabile”.