Emergenza prima della Roma: due titolari fuori, un’assenza è UFFICIALE

Perdono pezzi importanti prima della sfida con la Roma: ecco cosa filtra a riguardo
Manca sempre meno al fischio d’inizio di Cagliari-Roma, crocevia importante per il percorso di crescita della compagine di Gasperini chiamata a riscattare la sconfitta subita con il Napoli. La sfida con i rossoblu inaugura un altro tour de force per Soulé e compagni che giovedì prossimo se la vedranno con il Celtic prima di ospitare tra le mura amiche il Como di Fabregas.
A tal proposito, il tecnico spagnolo deve fare i conti con un’assenza ormai certa. Diffidato, Perrone è stato ammonito nel primo tempo della sfida contro l’Inter e salterà dunque il confronto dell’Olimpico.
Si tratta di un’assenza molto importante per lo scacchiere di Fabregas vista la centralità del play maker argentino per la manovra dei lariani, in ansia anche per le condizioni di Morata.
L’attaccante spagnolo – infatti – è stato costretto ad alzare bandiera bianca al minuto 32 di Inter-Como lamentando un problema muscolare all’adduttore che sarà oggetto di esami approfonditi nel corso delle prossime ore. Allo stato attuale della situazione, la disponibilità di Morata per la trasferta di Roma appare in forte dubbio.