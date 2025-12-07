Calciomercato Roma, lo scambio fa fuori la Juventus

Dalla Juventus ai giallorossi, la mossa di Massara che fa saltare il banco riaprendo il tormentone

Protagonista di un’inizio di stagione esaltante con la maglia del Cagliari, Marco Palestra è uno dei nomi più chiacchierati in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. Una volta terminata l’esperienza in prestito in rossoblu, infatti, il terzino destro di proprietà dell’Atalanta farà ritorno a Bergamo dove però molto probabilmente sarà solo di passaggio.

Non sono pochi – infatti – i club che in tempi e in modi diversi si sono messi sulle tracce del forte esterno destro di Pisacane che sta vivendo la classica stagione della consacrazione. Incensato da Spalletti ai tempi della Nazionale, Palestra rappresenta ad esempio un profilo credibile per la Juventus che però se la dovrà vedere con l’Inter e con una valutazione di mercato che oscilla sui 25-30 milioni di euro.

Calciomercato Roma, Pisilli carta vincente per Palestra?

Vista la predisposizione di Wesley ad essere utilizzato sulla corsia mancina, anche la Roma si è mossa sotto traccia per capire il da farsi.

Benché l’interessamento di Massara non si sia ancora tradotto in offerte concrete, i giallorossi monitorano il dossier Palestra con grande attenzione proprio perché calciatore “gasperiniano” che non faticherebbe ad integrarsi nello scacchiere dell’allenatore di Grugliasco.

E allora – ragionando al momento in chiave ipotetica – non è da escludere che la Roma possa entrare nell’ordine di idee di proporre all’Atalanta un calciatore come Pisilli o Baldanzi – come chiave per imbastire una trattativa allargata.

Qualora non si ponessero le premesse per una partenza del giovane centrocampista a gennaio, la Roma potrebbe infatti decidere di sacrificarlo a giugno per coprire alcuni reparti giudicati scoperti. Sebbene ancora prematuro, dunque, l’ipotesi di uno scambio Pisilli-Palestra tra Roma e Atalanta con base cash a favore degli orobici non sembra essere inverosimile.