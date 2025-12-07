Roma respinta ancora, l’Inter mette il lucchetto all’affare

La chiamata di Massara e la presa di posizione dei nerazzurri: non se lo sono fatti scappare

Nonostante l’attenzione della Roma sia rivolta con convinzione ai prossimi impegni ufficiali che contribuiranno a perimetrare con maggiore chiarezza le ambizioni della compagine di Gasperini, l’area tecnica giallorossa si sta già guardando intorno alla ricerca di soluzioni invitanti in chiave mercato.

Oltre all’attacco – per rinforzare il quale sono già partite le grandi manovre – Massara ha individuato nelle corsie esterne un altro reparto da monitorare con grande attenzione. Ecco perché – complice la poliedricità di Wesley, impiegato ormai da un mese e mezzo sulla corsia mancina – le antenne della Roma sono rivolte soprattutto su un jolly di fascia destra.

Calciomercato, Roma in pressing per Luis Henrique: continua il muro dell’Inter

E così – tra i nomi vagliati con interesse dai giallorossi – figura anche quel Luis Henrique che nelle ultime uscite ufficiali con la maglia dell’Inter ha lanciato concreti segnali di risveglio.

Come rivelato da Gianluigi Longari, infatti, la Roma avrebbe fatto un tentativo per il brasiliano ex Marsiglia allo scopo di valutare eventuali margini di manovra.

Secca la risposta dell’area tecnica dell’Inter che, vista la crescita del classe 2001 evidenziata nelle ultime settimane, non ha alcuna intenzione di aprire alla sua cessione anticipata. Almeno a gennaio, dunque, le chances per i giallorossi di mettere le mani su Luis Henrique sembrano essere quasi azzerate.