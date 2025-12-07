Rottura totale e sostituto lampo: i Friedkin ‘ringraziano’ Yildiz

Non si torna più indietro: Yildiz-Friedkin, il filo diretto non passa affatto inosservato

Uno dei calciatori il cui profilo resta piuttosto chiacchierato è sicuramente Kenan Yildiz. Protagonista con la maglia della Juventus nell’ultima settimana con il clamoroso impatto dalla panchina con il Bodo e la doppietta al Cagliari, il numero 10 di Spalletti sta facendo parlare di sé anche in sede di calciomercato.

Il lungo tira e molla riguardante il rinnovo del suo contratto con annesso adeguamento non è infatti giunto ancora ai suoi titoli di coda. Nonostante la volontà della “Vecchia Signora” di continuare a puntare forte su uno dei suoi gioielli più luminosi, le parti non hanno ancora raggiunto la quadra definitiva.

Situazione che ha fatto chiaramente drizzare le antenne ai tanti club che in tempi e in modi diversi si sono messi sulle tracce dell’ex stellina del Bayern Monaco. Fila piuttosto lunga che comprende – tra le altre – anche il Liverpool, alle prese con il caso Salah.

Calciomercato Juventus, intreccio tra Yildiz e i Friedkin: ecco cosa sta succedendo

“Il rapporto con Slot non c’è più; non capisco l’atteggiamento del Liverpool, mi sento come si avesse fatto schiantare contro un autobus”. La reazione furiosa dell’attaccante egiziano alla terza panchina consecutiva – coincisa con il rocambolesco 3-3 con il quale i Reds hanno nuovamente frenato la loro corsa – può rappresentare un autentico punto di non ritorno.

A prescindere dalla posizione di Slot – mai così traballante alla guida del Liverpool – il futuro di Salah sembra essere ormai lontano dalla Premier. Si incunea proprio in questa direzione – del resto – l’ultima indiscrezione rilanciata dalla BILD secondo cui i Campioni d’Inghilterra uscenti starebbero già caldeggiando quattro opzioni per rinforzare l’attacco.

Tra queste – oltre al già citato Yildiz – ci sarebbero Olise del Bayern Monaco, Rodrygo del Real e Iliman Ndiaye dell’Everton, protagonista di un inizio di stagione esaltante e al centro di un vero e proprio intrigo di mercato che sta coinvolgendo anche altre squadre di Premier League. Seguiranno aggiornamenti.