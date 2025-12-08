Addio Dybala: “Rescissione con la Roma e nuovo club a gennaio”

Indiscrezione choc dall’Argentina sul numero 21 giallorosso, in scadenza a giugno 2026

Entrato solo a partita in corso nella disfatta di Cagliari, Paulo Dybala potrebbe lasciare la Roma già a gennaio, almeno secondo le ultime notizie provenienti dall’Argentina, che hanno davvero del clamoroso.

Secondo il giornalista Lucho Cofano, infatti, il numero 21 romanista avrebbe deciso di andare subito al Boca Juniors, per raggiungere il suo amico Leandro Paredes, ma affinché la trattativa vada in porto c’è bisogno di un elemento imprescindibile.

In scadenza il 30 giugno del 2026, Dybala per potersi accasare subito alla Bombonera dovrebbe rescindere il proprio contratto con la Roma. Difficilmente, infatti, il Boca Juniors avrà le risorse per pagare il cartellino e un ingaggio importante del calciatore. Uno scenario clamoroso che, per ora, non trova conferme nelle informazioni raccolte in Italia, visto che Dybala in caso di chiamata giallorossa per il rinnovo, darebbe priorità alla permanenza nella Capitale. Staremo a vedere.