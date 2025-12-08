Calciomercato Roma, rifiuto choc: salta lo scambio con il bomber

Il club giallorosso aveva l’asso nella manica, ma l’ultima decisione favorisce un’altra big

Brutta, anzi, bruttissima. La Roma vista ieri a Cagliari ha regalato la peggiore prestazione stagionale e a ha collezionato la quinta sconfitta in campionato, la settima stagionale tra Europa League e Serie A. Una battuta d’arresto che fa male e che ha riportato sulla terra anche in più ottimisti in chiave scudetto.

Ancora quarta solamente grazie ai risultati degli altri competitor, la squadra giallorossa ha dimostrato di non avere una squadra da vertice e il calciomercato di gennaio deve portare almeno due o tre rinforzi se si vuole lottare in maniera davvero credibile per il ritorno in Champions League. Nonostante Evan Ferguson fosse a completa disposizione, anche in Sardegna Gian Piero Gasperini ha optato per un attacco leggero.

Salta lo scambio in Serie A: Baldanzi ha detto no

Una soluzione deleteria, visto che in tutta la partita la Roma non è riuscita a creare nemmeno una grande occasione da goal, con expected goal a 0,36. Tommaso Baldanzi non ha regalato grandi sussulti, anche a causa dei compagni di squadra che lo hanno cercato spesso anche con i lanci lunghi.

Proprio all’ex Empoli sono legate le ultime indiscrezioni di mercato giallorosso. Seguito da Pisa e Verona, secondo ‘tuttomercatoweb.com’, il 22enne toscano sarebbe pronto a rispedire al mittente ogni proposta. Il ragazzo vuole rimanere nella Capitale e questa scelta, se confermata, complicherebbe anche l’idea di un possibile scambio con l’Hellas per Giovane, favorendo ancora di più l’Inter, che è già in vantaggio nella corsa al brasiliano.