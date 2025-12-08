Calciomercato Roma, rifiuto choc: salta lo scambio con il bomber

di

Il club giallorosso aveva l’asso nella manica, ma l’ultima decisione favorisce un’altra big

Brutta, anzi, bruttissima. La Roma vista ieri a Cagliari ha regalato la peggiore prestazione stagionale e a ha collezionato la quinta sconfitta in campionato, la settima stagionale tra Europa League e Serie A. Una battuta d’arresto che fa male e che ha riportato sulla terra anche in più ottimisti in chiave scudetto.

Gian Piero Gasperini furioso in panchina
Calciomercato Roma, rifiuto choc: salta lo scambio con il bomber (Ansa Foto) – asromalive.it

Ancora quarta solamente grazie ai risultati degli altri competitor, la squadra giallorossa ha dimostrato di non avere una squadra da vertice e il calciomercato di gennaio deve portare almeno due o tre rinforzi se si vuole lottare in maniera davvero credibile per il ritorno in Champions League. Nonostante Evan Ferguson fosse a completa disposizione, anche in Sardegna Gian Piero Gasperini ha optato per un attacco leggero.

Salta lo scambio in Serie A: Baldanzi ha detto no

Una soluzione deleteria, visto che in tutta la partita la Roma non è riuscita a creare nemmeno una grande occasione da goal, con expected goal a 0,36. Tommaso Baldanzi non ha regalato grandi sussulti, anche a causa dei compagni di squadra che lo hanno cercato spesso anche con i lanci lunghi.

Baldanzi e Gasperini si salutano
Salta lo scambio in Serie A: Baldanzi ha detto no (Ansa Foto) – asromalive.it

Proprio all’ex Empoli sono legate le ultime indiscrezioni di mercato giallorosso. Seguito da Pisa Verona, secondo ‘tuttomercatoweb.com’, il 22enne toscano sarebbe pronto a rispedire al mittente ogni proposta. Il ragazzo vuole rimanere nella Capitale e questa scelta, se confermata, complicherebbe anche l’idea di un possibile scambio con l’Hellas per Giovane, favorendo ancora di più l’Inter, che è già in vantaggio nella corsa al brasiliano.

Gestione cookie