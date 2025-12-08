De Zerbi nella Capitale? Hanno fugato tutti i dubbi

Il futuro dell’allenatore italiano è tornato prepotentemente alla ribalta: il motivo

Artefice principale della crescita del Marsiglia, Roberto De Zerbi continua a far parlare di sé non solo per il gioco espresso dalla sua squadra, ma anche per i continui spifferi riguardanti il suo futuro.

Sebbene il tecnico italiano abbia stroncato sul nascere ogni possibile accostamento almeno nel breve periodo a club di Serie A, negli ultimi giorni gli spifferi legati ad un possibile ritorno nel Belpaese dell’ex allenatore del Sassuolo sono ritornati a prendere quota. A farsene portavoce è il portale FootItalia.com che ha individuato nella Lazio un’opzione papabile per De Zerbi.

Dopo essere accostato in tempi e in modi diversi al Milan – che però in estate ha deciso di virare con convinzione su Max Allegri – le porte della Serie A potrebbero dunque clamorosamente riaprirsi. Solo un’ipotesi, sia chiaro, ma tanto è bastato per calamitare nuovamente l’attenzione mediatica.

Sta di fatto che almeno nel breve periodo non sembrano esserci significative novità all’orizzonte. De Zerbi ha ancora due anni di contratto con il Marsiglia e i rapporti con la proprietà sono ottimi; la stessa Lazio, contenta del lavoro di Sarri, non è affatto orientata a prendere in considerazione un cambio di guida tecnica. Le vie del mercato, però, sanno essere infinite…