Zirkzee giallorosso: ecco perché la Roma è in vantaggio

Da “The Joshua tree”, album capolavoro degli U2, a “the Joshua three” il passo è breve, anzi brevissimo. Se a livello linguistico basta una sola “h” per modificare “albero” in “tre”, in sede di calciomercato serve ben altro per trasformare Joshua Zirkzee in un calciatore della Roma, anche se le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra fanno nascere nuove speranze in seno ai tifosi giallorossi.

Tre dicevamo, eh già, perché per il futuro dell’attaccante olandese sembra poter intraprendere tre percorsi specifici: permanenza al Manchester United, ritorno in Serie A e cessione ad un altro club di Premier League. Nonostante le difficoltà economiche e strategiche della trattativa, secondo ‘Football Insider’, le speranze di vedere in giallorosso Zirkzee sono ancora altissime.

Zirkzee alla Roma, il bomber ha deciso

Stando all’esperto di mercato Pete O’Rourke, nel caso in cui i Red Devils dovessero decidere di lasciar partire il calciatore, la Roma sarebbe in pole position assoluta. Questo perché l’ex Bologna pensa che un ritorno in Serie A sia la soluzione migliore per conquistarsi una convocazione da parte dell’Olanda per i Mondiali.

Il 24enne, insomma, ha già scelto l’Italia, dove piace anche a Como e Milan, in caso di addio ai Red Devils, ma affinché la situazioni si sblocchi definitivamente serve l’apertura dello United al prestito con diritto di riscatto e l’arrivo di un nuovo attaccante alla corte di Ruben Amorim.