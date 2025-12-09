Addio Roma e sostituto scelto: la prima partenza di gennaio è già decisa

La trasferta di Cagliari ha portato in dote amaro in bocca e riflessioni decisive sul calciomercato

Zero tiri in porta, zero grandi occasioni create, zero grinta e, soprattuto, zero atletismo. Come un inesorabile colpo di spugna, la sconfitta di Cagliari ha azzerato anche le certezze più inossidabili messe in mostra dalla Roma in questo avvio di stagione, che ha regalato comunque il quarto posto, anche grazie ai risultati delle inseguitrici.

In terra sarda, i giallorossi hanno regalato la peggior prestazione dell’era Gasperini, rendendo ancora più evidente la necessità di operare alacremente durante il calciomercato, sia in entrata, sia in uscita. Anche in uscita, sì, perché alcuni calciatori hanno dimostrato ancora una volta di non rispondere bene alle esigenze tecnico-tattiche di Gasp.

Addio Ferguson, ecco il sostituto

Tra questi, c’è anche Evan Ferguson. L’attaccante irlandese non ha sfruttato l’infortunio di Artem Dovbyk per mettersi in mostra e, secondo La Gazzetta dello Sport, la sua avventura in giallorosso sarebbe già arrivata al capolinea. Stando alla rosea, infatti, a Trigoria avrebbero già deciso di interrompere il prestito dal Brighton con sei mesi d’anticipo.

I Seagulls devono affrontare la lunga assenza di Tzimas, infortunatosi al ginocchio e nei giorni scorsi il manager degli inglesi non ha escluso l’ipotesi di un ritorno all’ovile di Ferguson. Una partenza in attacco, d’altronde, è necessaria per poter regalare un nuovo centravanti a Gasperini, con Frederic Massara pronto ad affondare il colpo sul sostituto, con Zirkzee che guida la lista degli obiettivi completata da Silva, Tel, Kalimuendo e Scamacca.