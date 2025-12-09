Attaccante Roma, prestito accettato: quattro clausole per l’accordo

È caduto quello che sembrava un ostacolo insormontabile per il calciomercato giallorosso
Svolta improvvisa nella corsa al nuovo attaccante in casa Roma. Quarta in classifica con 27 punti conquistati, la squadra giallorossa ha compensato con la migliore difesa in Serie A, una sterilità offensiva a dir poco preoccupante, con appena 15 gol realizzati nelle prime 14 giornate.
Un ruolino di marcia decisamente insufficiente a cui Gian Piero Gasperini e Frederic Massara vogliono porre rimedio grazie il calciomercato di gennaio. Oltre all’ala sinistra, la dirigenza giallorossa attende il via libera definitivo dei Friedkin per interrompere il prestito di Ferguson e portare a Trigoria un nuovo centravanti.
Il principale obiettivo resta Joshua Zirkzee, come testimonia l’avvio della nuova trattativa con il Manchester United per l’olandese. Nelle ultime ore, è arrivata una clamorosa e inaspettata apertura per l’arrivo del nuovo bomber in prestito.
Tuttavia, non si tratta dell’ex punta del Bologna, bensì di Yuri Alberto. Secondo ‘tupi FM’, infatti, il Corinthians pur prediligendo una cessione a titolo definitivo a 30 milioni di euro, non esclude a priori una cessione a prestito, a patto che vengano rispettate quattro clausole imprescindibili nell’accordo:
- prestito molto oneroso con un pagamento immediato
- obbligo di riscatto al raggiungimento di alcuni obiettivi
- cifra del riscatto alta e stabilita in anticipo
- garanzie finanziarie scritte che riducano i rischi per il club paulista
Queste le condizioni che potrebbero convincere la dirigenza del Timao a considerare la formula del prestito, ricordando sempre che il ricavato totale di un eventuale affare andrà al 50% allo Zenit e il 10% all’agente dell’attaccante, Andre Cury.