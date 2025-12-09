Dall’Inter alla Roma: Marotta ha chiuso subito

La nuova trattativa di gennaio tra nerazzurri e giallorossi ha già avuto il suo epilogo

Ancora una volta, Inter e Roma sono destinate a incrociare i propri percorsi durante il calciomercato di gennaio. A fine agosto, i nerazzurri provarono un assalto last minute per Manu Koné, ma la dirigenza nerazzurra non si è mai avvicinata alle richieste economiche della Capitale.

Il centrocampista francese piace molto a Cristian Chivu, che spera in un rilancio dei nerazzurri anche in inverno. Ma il 17 giallorosso non è l’unico profilo che potrebbe infiammare l’asse Milano-Roma nelle prossime settimane, in una direzione e nell’altra.

Nelle scorse settimane, infatti, si è parlato di un interessamento di Frederic Massara per Luis Henrique. L’esterno brasiliano nella Capitale potrebbe tornare al suo ruolo di attaccante esterno, mentre a Milano le rare volte in cui è stato chiamata in causa ha fatto l’esterno tutta fascia.

Nonostante un avvio di stagione a dir poco complicato, secondo Gianluigi Longari, Piero Ausilio e Beppe Marotta dopo l’ultima buona prestazione contro il Como si sarebbero ancora più convinti di non cedere l’ex Marsiglia a gennaio, nemmeno in prestito.