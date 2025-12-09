Un numero 10 per la Roma: asso nella manica e scippo all’Inter

La dirigenza giallorossa guarda in casa nerazzurra, ecco l’ultima idea di calciomercato

Dalla Roma all’Inter e viceversa. Ormai, non c’è sessione di calciomercato che passi via senza che ci siano trattative, reali o meno, tra la dirigenza giallorossa e quella nerazzurra. Troppo spesso, tuttavia, il tragitto più percorso è stato quello dalla Capitale e Milano e non il contrario.

Poco meno di un anno fa, è stato Zalewski a vestirsi di nerazzurro, mentre in estate Frederic Massara è riuscito a rispedire al mittente gli assalti ineristi per Manu Koné, obiettivo di mercato sempre concreto per Ausilio e Marotta.

In ottica romanista, si è spesso parlato di Davide Frattesi, mentre di recente si è parlato anche di sondaggi per l’esterno brasiliano Luis Henrique. Ma il vero obiettivo della dirigenza capitolina sembra essere un altro.

Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, infatti, lo staff di Massara insieme a diverse squadre di Bundesliga stanno monitorando con estrema attenzione i progressi di un giovane talento nerazzurro: Andrija Vukoje.

Nato come esterno d’attacco, il 17enne montenegrino è cresciuto nel mito di Cristiano Ronaldo, ma col passare degli anni si è trasformato in un trequartista o una mezzala offensiva. Rappresentato dalla stessa agenzia di Jan Ziolkowski, Vukoje è finito nei radar di diversi club. I nerazzurri lo sanno e per questo nelle prossime settimane potrebbero iniziare i colloqui per il rinnovo del contratto, in scadenza il 30 giugno del 2027.