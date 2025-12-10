Calciomercato Roma, scippo alla Juve: game over Spalletti

L’allenatore bianconero sta per perdere una battaglia importante in sede di mercato

Reduce dalla sconfitta in casa del Napoli, la Juventus non è ancora riuscita a rialzare la testa dopo l’era Igor Tudor. La cura Luciano Spalletti non ha sin qui prodotto i frutti sperati dalla dirigenza e il tecnico toscano è finito anche nel mirino di critica e tifosi per la gestione di Kenan Yildiz.

L’attaccante turco è una delle poche note positive nella stagione bianconera, ma le trattative per il rinnovo non si sono ancora sbloccate, viste le richieste da 6 milioni di euro a stagione. Tra l’infortunio di Dusan Vlahovic e lo scarso rendimento di David e Openda, il numero 10 è l’unica luce di un attacco a dir poco spento.

Alla viglia della sfida di Champions League, Spalletti ha aspramente criticato l’attaccante canadese e per gennaio avrebbe chiesto anche un rinforzo offensivo. Così come la Roma, la Juve sta dunque setacciando il mercato degli attaccanti.

Secondo ‘Team Talk’, tra gli obiettivi juventini ci sarebbe anche Joshua Zirkzee. Anche la fonte sopra citata, tuttavia, parla di come la Roma sia in pole position rispetto a tutte le altre pretendenti, comprese Como, Inter, Napoli, Aston Villa, West Ham e PSV.