Calciomercato Roma, Zirkzee giallorosso con lo sconto

Nuove indiscrezioni di mercato sull’attaccante olandese, grande obiettivo dei giallorossi

La Roma non molla Joshua Zirkzee e non lo ha mai mollato, nonostante le complicazioni derivanti dai tira e molla del Manchester United e dalle commissioni richieste dall’agente del calciatore. Come raccontato a inizio ottobre, Gasperini e Massara hanno sempre ritenuto l’olandese il profilo perfetto per rinforzare l’attacco.

In attesa del via libera definitivo della famiglia Friedkin, la dirigenza giallorossa ha già avviato i contatti per interrompere il prestito di Evan Ferguson dal Brighton e liberare così un posto per il nuovo centravanti.

Intanto, c’è chi crede molto all’arrivo nella Capitale dell’ex giocatore del Bologna e non stiamo parlando dei tifosi giallorossi, ma dei bookmakers. Analizzando la sezione calciomercato di ‘Sisal’, infatti, si può constatare come la quota per il trasferimento alla Roma di Zirkzee sia scesa a 2.

Fino ad una settimana, l’approdo in giallorosso della punta 24enne pagava 2,5 volte la posta. Benché non rispecchi sempre appieno la realtà, una quota così bassa dimostra che i mercati delle scommesse credono fortemente che la trattativa possa arrivare ad una fumata bianca nelle prossime settimane.