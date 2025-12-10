Esonero UFFICIALE: l’ex Roma torna all’Olimpico

Nuovo terremoto in Serie A, licenziamento immediato e grande ritorno già ufficializzato

Natale sta per arrivare, ma il consiglio di essere tutti più buoni raramente viene seguito nel mondo del calcio, comprensibilmente. D’altronde sono proprio queste le settimane delle grandi scelte, delle decisioni che potrebbero dare una svolta alla stagione o regalare colpi importanti sul calciomercato di gennaio.

La frase “non mangerà il panettone” accompagna da sempre gli allenatori in bilico e finiti sulla graticola dei club e dell’opinione pubblica. Quest’anno in Serie A ci sono stati già diversi esoneri pesanti, non ultimo quello in casa Juventus, con Luciano Spalletti che ha preso il posto di Igor Tudor.

Restando a Torino, ma sulla sponda granata del Po, il pessimo rendimento della squadra allenata da Marco Baroni ha provocato un terremoto societario, culminato con l’esonero ufficiale di Davide Vagnati. A pagare, questa volta, è stato, per ora, solamente il direttore sportivo e non l’allenatore.

La società torinese ha anche annunciato un grande ritorno nel ruolo di DS, quello dell’ex Roma Gianluca Petrachi, che il 13 gennaio tornerà all’Olimpico da avversario per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

“La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino”.