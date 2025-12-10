Un capocannoniere al posto di Zirkzee: ha già segnato dieci gol

Possibile e immediata svolta in attacco nel calciomercato di gennaio della Roma

Durante la conferenza stampa di presentazione di Celtic-Roma, Gian Piero Gasperini ha risposto anche ad alcune domande su Evan Ferguson, lanciando anche un piccolo avvertimento all’attaccante irlandese (“non si tratta di antipatie o simpatie, ma di prestazioni”). Con il passare delle settimane, l’idea di interrompere in anticipo il prestito dal Brighton ha preso sempre maggior peso.

Portare a Trigoria uno o due attaccanti, si sa, è la priorità di calciomercato della Roma. Lo sanno molto bene sia i Friedkin, sia Frederic Massara, che di recente ha spinto sull’acceleratore, soprattutto sul fronte Joshua Zirkzee, forte del gradimento del calciatore al trasferimento nella Capitale.

L’attaccante olandese ha diversi estimatori, anche in Premier League, ma uno di questi potrebbe essersi già arreso, lasciando in pole assoluta la Roma. Secondo ‘Team Talk’, infatti, il West Ham avrebbe virato con forza su un altro obiettivo: Clayton. Su indicazione di Nuno Espirito Santo, la dirigenza degli Hammers avrebbe già avviato i contatti per il 26enne.

Con 10 gol in 13 partite, il brasiliano è il capocannoniere del campionato portoghese insieme a Pavlidis del Benfica. Anche grazie alle sue reti, il Rio Ave ha già 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Un eventuale approdo a Londra di Clayton escluderebbe quello di Zirkzee. Staremo a vedere.