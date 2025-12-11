Doccia gelata per Gasperini: salta Roma-Como

Tegola inaspettata per la squadra giallorossa e defezione per la sfida contro Cesc Fabregas

Dopo la sfida di Europa League contro il Celtic, la Roma in campionato è attesa dal difficile impegno contro il Como. Classifica alla mano, la sfida contro la squadra allenata da Cesc Fabregas rappresenta uno scontro diretto nella lotta Champions League.

I lariani dovranno fare a meno di Perrone, squalificato, e Morata, infortunato, ma nelle ultime ore anche Gian Piero Gasperini ha ricevuto una brutta e inaspettata notizia, che lo priverà di una pedina importante per il match di lunedì 15 dicembre.

Secondo il Romanista, infatti, mentre ci sono ancora speranze di poter trattenere Evan Ndicka fino a lunedì sera, il Marocco non avrebbe dato il via libera per Neil El Ayanoui. La nazionale ospitante della Coppa d’Africa giocherà la gara inaugurale del 21 dicembre e ha chiesto di avere il centrocampista giallorosso almeno una settimana prima. A meno di clamorosi colpi di scena, dunque, Gasp dovrà fare a meno del numero 8 romanista.