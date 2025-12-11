Europa League, Voti Celtic-Roma 0-3: finalmente Ferguson, Kovacs disastroso

Asromalive.it seguirà in tempo reale la trasferta in Scozia della squadra giallorossa

Finalmente Evan Ferguson. Anche grazie alla doppietta dell’attaccante irlandese, migliore in campo in assoluto, la Roma ha espugnato il campo del Celtic, conquistando la quarta vittoria in Europa League e portandosi a quota 12 punti in classifica. Il peggiore in campo è sicuramente l’arbitro Kovacs che ha fischiato un rigore davvero inesistente a favore dei padroni di casa, facendo infuriare i calciatori giallorossi. Nella squadra giallorossa, nessuna bocciatura pesante ma Ndicka, El Shaarawy e Pisilli a nostro avviso non arrivano alla sufficienza.

Vincere per mantenere in vita le speranze di evitare i playoff e per dimenticare il prima possibile la pessima prestazione in casa del Cagliari. Con questo imperativo categorico, la Roma fa visita al Celtic nella sesta giornata della fase campionato di Europa League.

Grazie alle due vittorie nelle ultime due partite, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini ha riscattato le due sconfitte casalinghe contro Lille e Viktoria Plzen, ma il cammino per entrare tra le prime otto in classifica è ancora lungo e tortuoso.

Rispetto alla sconfitta in terra sarda, Gasp recupera Wesley e Angelino, tornato nella lista dei convocati dopo più di due mesi. Ancora nulla da fare, invece, per Artem Dovbyk, che dovrebbe tornare a disposizione per la sfida di lunedì prossimo contro il Como. Asromalive.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida del Celtic Park.

Formazioni ufficiali e voti Celtic-Roma

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 7, NDicka 6, Hermoso 6.5 (80′ Ziolkowski sv); Celik 7, Pisilli 5.5 (85′ Angelino sv), El Aynaoui 6.5, Rensch 6; Soulé 7 (69′ Pellegrini 6), El Shaarawy 5.5 (69′ Bailey 6); Ferguson 7.5 (69′ Dybala 6). All. Gasperini 7.5

CELTIC (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Hatate, Tounekti; Nygren, Maeda, Yang. All. Nancy

ARBITRO: Kovacs 3