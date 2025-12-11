Il pupillo di Tudor offerto alla Roma: intreccio Juve | ASRL

Bianconeri e giallorossi ancora protagonisti sul calciomercato: intermediari in azione

Divise in classifica da quattro punti, Roma (27) e Juventus (23) guardano saranno due dei club più attivi durante il calciomercato di gennaio, nonostante non abbiano margini economici di manovra molto ampi. Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti si aspettano almeno due o tre rinforzi, con Massara e Comolli che sono al lavoro già da settimane per provare ad accontentarli.

Tra obiettivi reali e giocatori proposti da agenti e intermediari, sono molti i nomi finiti nell”orbita delle due dirigenze. Come spesso accade, accanto agli obiettivi principali, sulle scrivanie dei direttori sportivi finiscono anche i dossier di calciatori scontenti o in odore di cessione perché in scadenza di contratto.

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, nelle scorse settimane alcuni intermediari hanno sondato sia i bianconeri che i giallorossi per Luka Sucic. Pallino del connazionale Igor Tudor quando era ancora alla Juve, il centrocampista offensivo croato potrebbe lasciare la Real Sociedad a gennaio.

L’avventura spagnola dell’ex Salisburgo non è mai del tutto decollata e in questa stagione il 23enne mancino ha collezionato appena 220 minuti in 6 presenze complessive. Davvero troppo poco per rimanere tranquilli, soprattutto nella stagione che porta ai Mondiali. Nonostante il profilo non dispiaccia dalle parti di Trigoria, al momento le priorità sono altre e guardano soprattutto a rinforzare l’attacco.