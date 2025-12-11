Lesione muscolare e niente Roma, UFFICIALE: salta due big match

Ennesimo infortunio serio in Serie A e tegola pesante: torna tra almeno un mese

Un infortunio dopo l’altro. Mai come quest’anno il campionato italiano continua a perdere pezzi importanti, di settimana in settimana. Al di là degli infortuni traumatici, che hanno un qualcosa di imprevedibile, a preoccupare sono soprattutto le tante lesioni muscolari che hanno colpito già diversi protagonisti della Serie A: Lukaku, Vlahovic, Bailey, Anguissa, de Bruyne, Dybala, Dovbyk, Berardi sono solo alcuni dei calciatori che hanno dovuto saltare diverse settimane di gioco.

Direttamente o indirettamente la Roma è stata spesso coinvolta dall’emergenza infortuni. Contro la Juve, ad esempio, i giallorossi non dovranno vedersela contro Vlahovic, mentre lunedì il Como non potrà contare su Alvaro Morata, ma anche l’Atalanta a inizio 2026 dovrà affrontare i capitolini con una pesante tegola.

Raoul Bellanova, infatti, ha riportato una lesione tra il primo e il secondo grado al bicipite femorale destro. Per l’esterno ex Torino si parla di tempi di recupero stimati in 4-5 settimane, il che lo terrà fuori dai giochi anche per Atalanta-Roma, in programma il 3 gennaio alle 20.45, oltre che per la sfida contro l’Inter del 28 dicembre.