Milan su Zirkzee: ecco perché deve andare alla Roma

Anche il club rossonero è interessato all’attaccante olandese, ma Allegri ha altre esigenze

Se la prima pagina della Gazzetta dello Sport vi ha fatto sobbalzare sulla sedia, siete nel posto giusto. “Milan su Zirkzee“, è questo il titolo pubblicato dalla rosea. Partendo dal presupposto che l’interessamento dei rossoneri per l’attaccante olandese non è certamente una novità, andiamo ad analizzare la situazione in attacco del club rossonero.

Detto che l’ex attaccante del Bologna resta l’obiettivo principale della Roma e che Frederic Massara ha sempre tenuto in vita i contatti con il Manchester United forte del gradimento del calciatore, in casa rossonera l’arrivo di un nuovo centravanti non viene ancora visto come una priorità assoluta, a men che non si trovi una nuova sistemazione a Santiago Gimenez.

Inoltre, in base a quanto raccolto dalla nostra redazione, la dirigenza rossonera ha già avviato i primi contatti per Lorenzo Lucca, altro attaccante accostato anche ai giallorossi e profilo forse più affine alle esigenze di Massimiliano Allegri che ha sin qui dovuto utilizzare Leao e Pulisic in attacco, in assenza di un vero bomber d’area di rigore.

Al di là delle manovre tattiche e di calciomercato, gli agenti di Zirkzee dovranno valutare anche altri aspetti. Nella testa del ragazzo, c’è la volontà di giocare con continuità per riconquistare la nazionale olandese in vista del Mondiale. Andare in un club, come il Milan, che disputa una sola competizione dopo l’eliminazione della Coppa Italia potrebbe rivelarsi meno strategico rispetto all’approdo nella Capitale.

In giallorosso, il 24enne olandese avrebbe quasi la garanzia di giocare come titolare, in uno spartito tattico in cui il suo gioco associativo potrebbe rivelarsi perfetto per le idee calcistiche di Gian Piero Gasperini. Inoltre, avrà l’opportunità di partecipare anche all’Europa League, a meno di clamorosi disastri nelle ultime tre partite del girone.

La Roma rappresenta dunque un porto più sicuro rispetto al Milan, ma dovrà accelerare con decisione in questi giorni per non perdere la priorità acquisita come progetto sportivo più accattivante.