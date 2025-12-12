Calciomercato Roma: 25 milioni dalla Juventus

Bianconeri e giallorossi, la rivalità storica sul campo si sposta anche sul calciomercato

Avversarie in campo sabato 20 dicembre alle 20.45, Roma e Juventus sono reduci da una buona vittoria in Europa e contro Como e Bologna avranno bisogno di un nuovo successo per non perdere contatto dalle zone altre della classifica.

Arrivare al calciomercato di gennaio con il maggior numero possibile di punti, per poi sperare in qualche regalo da Frederic Massara e Damien Comolli. È questo il diktat che arriva da Roma e Torino dove, oltre agli obiettivi sportivi, si condividono anche alcuni obiettivi di mercato.

Juve-Roma è già iniziata: 25 milioni di euro

Per quanto riguarda la difesa, la scorsa estate le due dirigenze sono entrate in rotta di collisione per un giocatore di Roberto De Zerbi: Leonardo Balerdi. Un profilo che continua a stuzzicare diversi club, italiani e non. Nonostante il passaporto italiano consentirebbe alla Roma di fare nuovi tentativi, a gennaio i giallorossi non prevedono un ritorno di fiamma.

A differenza della Juve che, secondo Ekrem Konur, avrebbe già preparato un’offerta da 25 milioni di euro per il Marsiglia. I bianconeri, tuttavia, non sono soli nella corsa all’argentino, che piace anche a Inter, Milan, Atletico Madrid, e Newcastle.