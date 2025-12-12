Calciomercato Roma: 25 milioni dalla Juventus

Bianconeri e giallorossi, la rivalità storica sul campo si sposta anche sul calciomercato

Avversarie in campo sabato 20 dicembre alle 20.45, Roma Juventus sono reduci da una buona vittoria in Europa e contro Como e Bologna avranno bisogno di un nuovo successo per non perdere contatto dalle zone altre della classifica.

Lo sguardo torvo di Luciano Spalletti
Calciomercato Roma, 25 milioni dalla Juventus (Ansa Foto) – asromalive.it

Arrivare al calciomercato di gennaio con il maggior numero possibile di punti, per poi sperare in qualche regalo da Frederic Massara e Damien Comolli. È questo il diktat che arriva da Roma e Torino dove, oltre agli obiettivi sportivi, si condividono anche alcuni obiettivi di mercato.

Juve-Roma è già iniziata: 25 milioni di euro

Per quanto riguarda la difesa, la scorsa estate le due dirigenze sono entrate in rotta di collisione per un giocatore di Roberto De Zerbi: Leonardo Balerdi. Un profilo che continua a stuzzicare diversi club, italiani e non. Nonostante il passaporto italiano consentirebbe alla Roma di fare nuovi tentativi, a gennaio i giallorossi non prevedono un ritorno di fiamma.

Leonardo Balerdi del Marsiglia
Juve-Roma è già iniziata: 25 milioni di euro (Ansa Foto) – asromalive.it

A differenza della Juve che, secondo Ekrem Konur, avrebbe già preparato un’offerta da 25 milioni di euro per il Marsiglia. I bianconeri, tuttavia, non sono soli nella corsa all’argentino, che piace anche a Inter, Milan, Atletico Madrid, e Newcastle.

 

