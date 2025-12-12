Calciomercato Roma, clausola pagata per il bomber: Juve KO

Le ultime di calciomercato riguardano da vicino sia i bianconeri che i giallorossi
Nonostante la doppietta di Evan Ferguson in casa del Celtic, prosegue la caccia all’attaccante a Trigoria. Oltre all’irlandese, infatti, sul banco degli imputati in questi mesi è finito anche Artem Dovbyk, la cui cessione non si può escludere in presenza di un’offerta concreta.
Nelle ultime ore si è parlato soprattutto della pista Fenerbahçe, con la Roma che potrebbe considerare anche un prestito con diritto di riscatto per non fare minusvalenza. Il nome grosso nell’immediato resta quello di Joshua Zirkzee, ma nelle ultime settimane sono numerosi i calciatori accostati ai giallorossi.
In un intreccio a doppia banda con il Milan, si è parlato anche dell’occasione Lucca o di un potenziale affondo per Kalimuendo, mentre di recente, è stata la Juventus ad inserirsi su un profilo giovane che affascina molto Frederic Massara.
Stiamo parlando di Jeremy Arevalo. Munito di passaporto spagnolo, il nazionale ecuadoriano piace anche allo Stoccarda, ma secondo Florian Plettenberg, l’irruzione di un nuovo club potrebbe scombinare i piani di tedeschi e capitolini, avversari nella prossima giornata di Europa League.
Il giornalista di Sky Sport DE, parla di un inserimento concreto da parte dello Strasburgo, che ha già ceduto Emegha alla consorella Chelsea. Il club francese starebbe valutando se sbloccare la clausola rescissoria da 7 milioni di euro presente sul contratto del 20enne con il Racing Santander.