Contratto inviato a Dybala: la Joya ha già risposto

Il futuro dell’attaccante argentino è uno dei temi caldi del calciomercato della Roma

Spesso impiegato nel ruolo di falso nove in questa prima metà della stagione, Paulo Dybala ha sin qui faticato più del previsto a dare il suo consueto contributo di gol (2) e assist (1) alla Roma. Rallentato anche da due infortuni muscolari, l’argentino è al centro di numerosi voci di mercato, tra indiscrezioni sul rinnovo e possibile approdo al Boca Juniors.

In scadenza di contratto il 30 giugno del 2026, la Joya attende ancora una chiamata ufficiale da parte del club giallorosso per trattare il rinnovo, anche se un prolungamento non si può escludere del tutto, a cifre praticamente dimezzate rispetto allo stipendio attuale.

Nel frattempo, dall’Argentina continuano ad arrivare indiscrezioni sulla possibile reunion a Buenos Aires con Leandro Paredes. Secondo l’account X Info Bostera, ci sono stati nuovi contatti tra Juan Roman Riquelme e Dybala. Il presidente del Boca vorrebbe provare a prendere il giocatore già a gennaio e avrebbe già fatto una proposta di contratto ufficiale, che gli verrà inviata anche in maniera formale.

Nel caso in cui non dovesse riuscire a svincolarsi con sei mesi d’anticipo, come altamente probabile al momento, gli Xeneizes proveranno comunque a chiudere subito l’accordo per giugno, quando Dybala sarà senza contratto. Secondo questa fonte, Paulo avrebbe già deciso di andare al Boca, ma una decisione finale verrà presa insieme alla famiglia.