Ha stregato il Barcellona: blitz della Roma in Brasile

Le vie del mercato si riaprono in maniera perentoria per i giallorossi: così fanno saltare il banco

Archiviata l’ottima vittoria ottenuta contro il Celtic, la Roma può rivolgere il suo sguardo con ancora più ottimismo ai prossimi impegni ufficiali. Nel frattempo, però, l’area tecnica giallorossa si sta guardando intorno alla ricerca di soluzioni congeniali con cui puntellare la rosa.

Pur dando priorità all’attacco – per rinforzare il quale il primo nome nella lista continua ad essere Zirkzee – Massara sta lavorando sotto traccia anche su altri reparti.

Si incunea proprio in questa direzione l’ultima indiscrezione che trapela dal Brasile secondo cui ci sarebbe anche la Roma sulle tracce di Nicolas, promettente terzino sinistro in forza al San Paolo e autentico protagonista con la maglia della Nazionale Under 20 tra le cui file ha messo a segno nove gol e quattro assist in 32 partite.

Dal Brasile, anche la Roma su Nicolas: scout in azione

Jolly moderno ed estremamente duttile, il classe 2007 ha dunque calamitato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa. Secondo quanto riferito da Trivela, Nicolas sarebbe finito ormai da tempo nel mirino del Barcellona che in tempi e in modi diversi ha avuto modo di sondare il terreno.

Stando alla fonte in questione, però, i blaugrana dovranno vedersela con la concorrenza di altri club, compresa la Roma. Intenzionata ad aumentare il ventaglio di alternative a disposizione di Gasperini, l’area tecnica giallorossa avrebbe infatti individuato nell’esterno del San Paolo un obiettivo concreto al quale dare la caccia.

In possesso del passaporto comunitario – non proprio un dettaglio trascurabile vista la situazione slot della Roma – il ragazzo è assistito da Bertolucci, socio storico di Kia Joorabchian (agente tra gli altri di Zirkzee) e ha una valutazione che si attesta sugli 8 milioni di euro.

Visionato da vicino dagli scout giallorossi, l’esterno brasiliano sarebbe già stato oggetto di colloqui approfonditi (al momento ancora in diretto) tra i due club. Staremo a vedere se ci saranno o meno i presupposti per un blitz di Massara.