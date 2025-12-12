Via libera Roma: 20 milioni e va subito al Milan

Ribaltone in Serie A e colpo in vista per il calciomercato di gennaio: intreccio capitale

Entrambi a caccia di rinforzi in attacco dopo il fallito scambio estivo tra Dovbyk GimenezMilan Roma per l’ormai prossimo calciomercato di gennaio condividono diversi obiettivi. Da Zirkzee Giovane, passando per Kalimuendo Lucca, sono molti i possibili terreni di scontro tra le due dirigenze.

Via libera Roma: 20 milioni e va subito al Milan (foto con IA) – asromalive.it

Le ultime indiscrezioni provenienti da Milano sembrano tuttavia foriere di buone notizie per Frederic Massara e il suo staff. Negli ultimi giorni, infatti, la dirigenza rossonera avrebbe posato lo sguardo su un altro protagonista della Serie A non seguito dai giallorossi.

Autore di 4 gol in campionato, Andrea Pinamonti starebbe pensando di lasciare il Sassuolo a gennaio e sarebbe un obiettivo concreto proprio di Igli Tare, ma non solo. Anche il West Ham, altra concorrente sul fronte Zirkzee, e la Lazio sono sulle tracce del calciatore.

I neroverdi non escludono la cessione e un’eventuale operazione potrebbe concludersi a più di 15 milioni di euro tra prestito e riscatto, secondo ‘calciomercato.com’. Nel caso in cui Pinamonti dovesse veramente finire in rossonero, la Roma avrebbe una concorrente in meno per l’olandese del Manchester United.

