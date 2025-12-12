Via libera Roma: 20 milioni e va subito al Milan

Ribaltone in Serie A e colpo in vista per il calciomercato di gennaio: intreccio capitale

Entrambi a caccia di rinforzi in attacco dopo il fallito scambio estivo tra Dovbyk e Gimenez, Milan e Roma per l’ormai prossimo calciomercato di gennaio condividono diversi obiettivi. Da Zirkzee a Giovane, passando per Kalimuendo e Lucca, sono molti i possibili terreni di scontro tra le due dirigenze.

Le ultime indiscrezioni provenienti da Milano sembrano tuttavia foriere di buone notizie per Frederic Massara e il suo staff. Negli ultimi giorni, infatti, la dirigenza rossonera avrebbe posato lo sguardo su un altro protagonista della Serie A non seguito dai giallorossi.

Autore di 4 gol in campionato, Andrea Pinamonti starebbe pensando di lasciare il Sassuolo a gennaio e sarebbe un obiettivo concreto proprio di Igli Tare, ma non solo. Anche il West Ham, altra concorrente sul fronte Zirkzee, e la Lazio sono sulle tracce del calciatore.

I neroverdi non escludono la cessione e un’eventuale operazione potrebbe concludersi a più di 15 milioni di euro tra prestito e riscatto, secondo ‘calciomercato.com’. Nel caso in cui Pinamonti dovesse veramente finire in rossonero, la Roma avrebbe una concorrente in meno per l’olandese del Manchester United.