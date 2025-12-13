Dall’accordo con la Juve alla Roma: colpo d’ala a gennaio | ASRL

Nome nuovo per il calciomercato invernale, con la Juve è già finita

In lotta per la qualificazione alla prossima Champions League, Juventus e Roma si sfideranno sabato 20 dicembre (20.45) a Torino. Dal campo al mercato, si sa, il passo è breve e le due squadre sono già finite al centro di numerosi e potenziali intrecci di calciomercato.

In casa bianconera, le priorità sono rappresentate da difesa e centrocampo, mentre i giallorossi hanno bisogno di rinforzi soprattutto in attacco, ma dovrà pensare anche alla mediana e alla retroguardia, tra gennaio e giugno.

La trattativa per Joshua Zirkzee resta la più calda al momento, ma sin dalla scorsa estate Gian Piero Gasperini ha chiesto anche un nuovo attaccante esterno da usare soprattutto a sinistra. Per liberare spazio, la dirigenza giallorossa sta pensando alla possibile interruzione dei prestiti di Bailey e Ferguson, ma anche alle potenziali cessioni di Baldanzi e Dovbyk.

Tornando all’ala, agenti e intermediari sono consapevoli della necessità di Frederic Massara. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, negli ultimi giorni sulla scrivania di Trigoria è finito anche il dossier di Galeno. Munito di passaporto portoghese, l’esterno brasiliano l’anno scorso aveva raggiunto un accordo totale con la Juventus.

Le alte richieste del Porto fecero saltare l’affare e nel gennaio del 2025 il 28enne si è trasferito all’Al-Ahli. La pista non sembra al momento percorribile, nemmeno con la formula del prestito, a men che il club arabo non copra la maggior parte dello stipendio da 11 milioni di euro a stagione.