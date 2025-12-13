Guizzo Roma e addio Inter: il sì mette tutti d’accordo

L’asse di mercato spariglia le carte e apre le porte a scenari interessanti: ecco cosa sta succedendo

Gli intrecci di mercato tra la Roma e l’Inter potrebbero dar vita a clamorosi sbocchi a stretto giro di posta. Non sono pochi – infatti – i reparti su cui i giallorossi e i nerazzurri stanno vigilando a caccia di occasioni concrete. Uno su tutti, l’attacco.

Non è un mistero come sia l’area tecnica meneghina sia quella capitolina abbiano individuato in Giovane dell’Hellas Verona un obiettivo importante al quale dare la caccia.

Letteralmente esploso in una stagione fin qui impreziosita da tre reti e ben quattro assist, il gioiello classe 2003 ha calamitato l’interesse di molti club in giro per l’Europa. Tra queste, una menziona speciale la meritano proprio Roma e Inter che con priorità diverse si stanno affacciando alla trattativa.

Calciomercato Roma e Inter, intrigo Giovane: le carte sul tavolo di Massara

Se l’urgenza della Roma di rafforzare il reparto offensivo in tempi brevi spalanca chances di un certo peso già a gennaio (anche se Zirkzee continua ad essere l’obiettivo numero uno), l’Inter si sta muovendo in ottica invernale.

L’intento dei meneghini è infatti quello di bloccare Giovane a gennaio per perfezionarne l’acquisto in estate. D’altro canto, l’entourage che cura gli interessi del ragazzo – Beppe Riso – è lo stesso agente di Baldanzi e ha in ballo sempre con la Roma i rinnovi di Mancini e Cristante.

Uno mosaico ancora tutto da completare – insomma – foriero di possibili sviluppi a stretto giro di posta. Il tutto senza trascurare gli inserimenti di altre squadre, pronte a dar vita ad un’asta che si preannuncia assolutamente elettrica.