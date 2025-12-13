Il bomber ha stregato la Roma: firma bianconera, si è mosso Allegri

Non solo il Milan, anche i giallorossi si sono mossi per valutare il da farsi: il cerchio si sta per chiudere

Consapevole della necessità di puntellare l’attacco, la Roma sta lavorando su diversi fronti per non farsi trovare impreparata. L’ultima traccia porta direttamente in Ligue 1 e chiama nuovamente in causa anche il Milan.

Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, sia i giallorossi che i rossoneri si sarebbero messi sulle tracce di Sidiki Cherif, attaccante in forza all’Angers che si è reso protagonista di una prima parte di stagione esaltante, caratterizzato da quattro reti e più in generale da uno strapotere fisico esaltante.

Il che, unito agli spunti lanciati nei mesi scorsi, avrebbe fatto drizzare le antenne alle squadre che ne stanno caldeggiando l’acquisto. Tra queste, oltre alla Roma, ci sarebbe proprio il Milan con Allegri particolarmente intrigato dalle qualità del classe 2004 nativo di Conakry.

Ad ogni modo, in una lista destinata ad allungarsi con il passare delle settimane, anche Stoccarda, Udinese, Amburgo, Fulham, Newcastle e Sunderland avrebbero cominciato a valutare il da farsi. La sensazione è che si possano creare i presupposti per una vera e propria asta in tempi relativamente brevi.