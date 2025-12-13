Nuovo sponsor Roma: l’annuncio UFFICIALE fa volare

L’ufficialità apre le porte al nuovo capitolo: il comunicato del club giallorosso
Serpeggiava molta attesa tra gli addetti ai lavori per capire quale sarebbe stato il nuovo sponsor della Roma. Notizia che, preannunciata nelle scorse ore, non è tardata ad arrivare, in concomitanza della conferenza stampa allestita proprio per l’occasione.
Il club giallorosso ha dunque annunciato la sua nuova partnership strategica con Wizz Air che bagnerà il suo detto in occasione della gara contro il Como in programma il prossimo 15 dicembre allo Stadio Olimpico.
La compagnia aerea sarà main sponsor del club: l’accordo in questione prevede una sponsorship di manica con il contestuale utilizzo del logo su numerosi touchpoint, inclusi i materiali delle giornate di gara.
Tanta la soddisfazione di Michael Gandler, Chief Business Officer dell’As Roma: “Questa partnership unisce due organizzazioni che condividono un forte impegno per l’eccellenza, l’innovazione e il servizio a una comunità globale appassionata. L’introduzione di Wizz Air sulla manica delle nostre maglie rappresenta un nuovo ed entusiasmante capitolo per il Club (…)”.
Di seguito la chiosa del comunicato: “Questa collaborazione di grande importanza avvicina due realtà note per la loro ambizione, passione e continua crescita. Con milioni di sostenitori in tutto il mondo e una storia profondamente radicata nel cuore della capitale d’Italia, l’AS Roma continua a rafforzare la propria strategia commerciale globale, affiancandosi a brand di livello internazionale che condividono la sua visione.